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Байден обвинил соцсети в "убийстве" американцев. Facebook назвал это необоснованным

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США, Воскресенье 18 июля 2021 00:19
Байден обвинил соцсети в "убийстве" американцев. Facebook назвал это необоснованным Фото: президент США Джо Байден (flickr.com/gageskidmore)
Автор: РБК-Украина

Байден обвинил соцсети в "убийстве" американцев. В компании Facebook назвали это обвинение необоснованным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

В компании Facebook не согласились с утверждением президента США о том, что социальные сети ответственны за смерти от коронавируса, допуская дезинформацию про пандемию и вакцины.

Пресс-секретарь Facebook Дени Левер сообщила, что такие заявления не имеют оснований.

"Мы не будем отвлекаться на обвинения, не подкрепленные фактами. Есть другой факт: более двух миллиардов человек получили достоверную информацию о COVID-19 и вакцины в Facebook, что больше, чем где-либо еще в интернете", - заявила Левер.

Она отметила, что более 3,3 млн американцев воспользовались инструментом соцсети для поиска информации о вакцинации и о том, как и где ее можно пройти. "Факты говорят о том, что Facebook помогает спасти жизнь. Точка", - добавила пресс-секретарь.

Ранее Facebook удалил пост посла Украины в Чехии с критикой статьи Путина.

Также в СНБО рассказали, смогут ли в Украине заблокировать Facebook.

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