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Facebook заблокував сотні акаунтів з Росії, що поширювали фейки про вакцинацію

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США, Середа 11 серпня 2021 07:35
Facebook заблокував сотні акаунтів з Росії, що поширювали фейки про вакцинацію Фото: Facebook заблокував сотні аккуантів з Росії за фейки про вакцинацію (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Facebook заблокував сотні акаунтів з Росії, що поширювали фейки про вакцинацію. Виявлено зв'язок між мережею акаунтів і дезінформаційною кампанією маркетингового агентства Fazze, що є частиною російської компанії AdNow проти вакцин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Facebook.

"Fazze тепер заборонено на нашій платформі. Ця крос-платформна операція була націлена насамперед на аудиторію в Індії, Латинській Америці і в меншій мірі - в Сполучених Штатах", - йдеться в повідомленні.

В цілому, як повідомляється, видалені 65 російських акаунтів в соцмережі Facebook і 243 - в Instagram.

Уточнюється, що це була "друга хвиля спроб" мережі акаунтів очорнити COVID-вакцини західного виробництва. Розслідування показало, що в листопаді 2020 року та ж мережа намагалася представити вакцину AstraZeneca як небезпечну, оскільки в ній використовується аденовірус, взятий у шимпанзе.

Ці повідомлення з'явилися в Facebook на мові хінді приблизно в той самий час, коли уряд Індії обговорював питання про видачу дозволу на використання вакцини AstraZeneca.

Обидві хвилі кампанії, не увінчалися успіхом і не набули великого поширення - незважаючи на розмах і різноманітність використаних методів.

У той же час Facebook у своєму звіті вказує на очевидні помилки організаторів кампанії, зокрема плутанину з мовами. Так, меми на хінді супроводжувалися хештегом португальською мовою.

Нагадаємо, що колишній топ-менеджер Facebook звинуватив компанію в небажанні вивчати вплив дезінформації.

Раньше Байден звинуватив соцмережі в "убивстві" американців. Facebook назвав це необгрунтованим.

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