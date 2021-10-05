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Facebook відновив роботу соцмереж після збою

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Вівторок 05 жовтня 2021 00:55
Facebook відновив роботу соцмереж після збою Фото: Facebook знову запрацював (Pixabay)
Автор: Дмитро Левицький

Соцмережа Facebook та інші ресурси однойменної компанії почали відновлювати свою роботу. Сьогодні в роботі інтернет-ресурсів стався глобальний збій, який відчувався мало не на всіх континентах світу.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Зараз користувачі знову можуть відкрити соцмережі на своїх пристроях, зокрема працює Facebook і Messenger. Також заробив Instagram.

До цього веб-сайти не працювали, а додатки видавали помилку про "відсутність інтернет-з'єднання".

Згідно з даними моніторингової групи Kentik, трафік Facebook почав зростати, це може бути ознакою відновлення.

Однак користувачі низки інших соцмереж і онлайн-сервісів продовжують повідомляти про збій в їхній роботі.

Нагадаємо, глобальний збій зачепив не тільки Facebook. РБК-Україна розповідало, які сервіси також перестали працювати.

Масштабний збій в роботі соцмережі тривав по всьому світу понад п'ять годин.

Перші повідомлення про неполадки в роботі додатків з'явилися після 18:37 за київським часом. На збої в роботі сервісів скаржилися в європейських країнах, в Азії, в Північній і Південній Америці та в Україні.

Головний технолог компанії Facebook Майк Шрепфер повідомив, що фахівці компанії ведуть роботу з метою оперативного усунення мережевих проблем.

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