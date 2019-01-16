В Facebook ужесточат публикацию политической рекламы к выборам в Украине

Фото: Facebook (cybercrime.gov.ua)

Данные меры направлены на противодействие вмешательству в выборы

В Facebook ужесточат правила размещения политической рекламы во время выборов, которые пройдут в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters со ссылкой на компанию.

Такоже сообщается, что ужесточат провила во время выборов в Индии, Нигерии, Евросоюзе. Отмечается, что данные меры направлены на противодействие вмешательству в выборы и будет применяться с февраля в Украине.

Директор управления продукцией Facebook Роб Лизерн рассказал, что в Индии в преддверии весенних парламентских выборов политическая реклама будет попадать в специальную онлайн-библиотеку. Он пояснил, что сохранение объявлений в библиотеке в течение семи лет является ключевой мерой по борьбе со вмешательством в выборы.

Напомним, что во время президентских выборов Украину приедут около 850 наблюдателей ОБСЕ для публичной безопасности во время избирательного процесса.

До этого глава МИД Украины Павел Климкин направил письмо директору Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Ингиборгу Солруну Гисладоттиру с просьбой направить в Украину наблюдательную миссию на президентские выборы.