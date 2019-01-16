В Facebook посилять публікацію політичної реклами до виборів в Україні

Фото: Facebook (cybercrime.gov.ua)

Дані заходи спрямовані на протидію втручання у вибори

В Facebook посилять правила розміщення політичної реклами під час выборов, які пройдуть в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters з посиланням на компанію.

Також повідомляється, що посилять провила під час виборів в Індії, Нігерії, Євросоюзі. Відзначається, що дані заходи спрямовані на протидію втручання у вибори і буде застосовуватися з лютого в Україні.

Директор управління продукцією Facebook Роб Лизерн розповів, що в Індії напередодні весняних парламентських виборів політична реклама буде потрапляти в спеціальну онлайн-бібліотеку. Він пояснив, що збереження оголошень в бібліотеці протягом семи років є ключовим заходом по боротьбі з втручанням у вибори.

Нагадаємо, що під час президентських виборів Україну приїдуть близько 850 спостерігачів ОБСЄ для публічної безпеки під час виборчого процесу.

До цього голова МЗС України Павло Клімкін надіслав листа директору Бюро демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ Інгиборгу Солруну Гисладоттиру з проханням направити в Україну наглядову місію на президентські вибори.