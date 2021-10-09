Facebook устранил неполадки в работе приложений

В Facebook сожалеют о проблемах с доступом к сервисам компании и сообщают, что все неполадки устранены.

"Нам очень жаль, если вы не смогли получить доступ к нашим продуктам в течение последних нескольких часов. Мы знаем, как сильно вы зависите от нас в общении друг с другом. Мы исправили проблему", - сообщают в Facebook.

Также компания благодарит пользователей за терпение из-за сбоев в работе на этой неделе.

"Еще раз спасибо за ваше терпение на этой неделе", - добавили в компании.