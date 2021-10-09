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Facebook устранил неполадки в работе приложений

Автор: Наталья Скороход

Facebook устранил неполадки в работе приложений. Со сбоем в работе сервисов Facebook, Instagram, WhatsApp столкнулись пользователи США и Западной Европы 8 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании в Twitter.

В Facebook сожалеют о проблемах с доступом к сервисам компании и сообщают, что все неполадки устранены.

"Нам очень жаль, если вы не смогли получить доступ к нашим продуктам в течение последних нескольких часов. Мы знаем, как сильно вы зависите от нас в общении друг с другом. Мы исправили проблему", - сообщают в Facebook.

Также компания благодарит пользователей за терпение из-за сбоев в работе на этой неделе.

"Еще раз спасибо за ваше терпение на этой неделе", - добавили в компании.

Напомним, что в работе Instagram произошел глобальный сбой 8 октября. Больше всего проблем возникло у пользователей мобильного приложения.

Ранее сообщалось, что Facebook и Whatsapp также перестали работать. С проблемами столкнулись пользователи Западной Европы.

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