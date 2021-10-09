Facebook усунув неполадки в роботі додатків

У Facebook шкодують про проблеми з доступом до сервісів компанії та повідомляють, що всі неполадки усунені.

"Нам дуже шкода, якщо ви не змогли отримати доступ до наших продуктів протягом останніх кількох годин. Ми знаємо, як сильно ви залежите від нас в спілкуванні один з одним. Ми виправили проблему", - повідомляють у Facebook.

Також компанія дякує користувачам за терпіння через збої в роботі на цьому тижні.

"Ще раз спасибі за ваше терпіння на цьому тижні", - додали в компанії.