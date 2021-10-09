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Facebook усунув неполадки в роботі додатків

Автор: Наталья Скороход

Facebook усунув неполадки в роботі додатків. Зі збоєм в роботі сервісів Facebook, Instagram, WhatsApp зіткнулися користувачі США і Західної Європи 8 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії в Twitter.

У Facebook шкодують про проблеми з доступом до сервісів компанії та повідомляють, що всі неполадки усунені.

"Нам дуже шкода, якщо ви не змогли отримати доступ до наших продуктів протягом останніх кількох годин. Ми знаємо, як сильно ви залежите від нас в спілкуванні один з одним. Ми виправили проблему", - повідомляють у Facebook.

Також компанія дякує користувачам за терпіння через збої в роботі на цьому тижні.

"Ще раз спасибі за ваше терпіння на цьому тижні", - додали в компанії.

Нагадаємо, що у роботі Instagram стався глобальний збій 8 жовтня. Найбільше проблем виникло у користувачів мобільного додатку.

Раніше повідомлялося, що Facebook і Whatsapp також перестали працювати. З проблемами зіткнулися користувачі Західної Європи.

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