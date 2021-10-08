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В Instagram снова произошел глобальный сбой

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США , Пятница 08 октября 2021 22:02
В Instagram снова произошел глобальный сбой Фото: в Instagram снова произошел глобальный сбой (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Пользователи фотоблога Instagram сообщают о сбое в работе вебсервиса. Больше всего жалуются на работу мобильного приложения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Downdetector.

Пользователи Instagram сообщают о сбое в:

  • работе приложения - 65%;
  • работе вебсайта - 19%;
  • работе сервиса в целом - 16%.

Согласно интерактивной карте, наибольшие проблемы с доступом к фотоблогу имеют пользователи западной и восточной части США. В частности, платформа не работает и на территории Западной Европы, а именно в Украине, Румынии, Италии, Испании Греции, Австрии, Польши, Германии и Великобритании. Некоторые из пользователей пожаловались на работу Instagram в Москве и Санкт-Петербурге.

Фото: в Instagram снова произошел глобальный сбой (Downdetector)

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