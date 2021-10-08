Пользователи фотоблога Instagram сообщают о сбое в работе вебсервиса. Больше всего жалуются на работу мобильного приложения.

Пользователи Instagram сообщают о сбое в:

работе приложения - 65%;

работе вебсайта - 19%;

работе сервиса в целом - 16%.

Согласно интерактивной карте, наибольшие проблемы с доступом к фотоблогу имеют пользователи западной и восточной части США. В частности, платформа не работает и на территории Западной Европы, а именно в Украине, Румынии, Италии, Испании Греции, Австрии, Польши, Германии и Великобритании. Некоторые из пользователей пожаловались на работу Instagram в Москве и Санкт-Петербурге.

Фото: в Instagram снова произошел глобальный сбой (Downdetector)