Facebook отреагировал на сбой в работе приложений
Компания Facebook отреагировала на сбой в работе приложений. Пользователям сообщают, что работы по устранению неполадок ведутся.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Facebook в Twitter.
Facebook сообщает, что компании известно о проблемах с доступом к приложениям и продуктам.
"Мы знаем, что у некоторых людей возникают проблемы с доступом к нашим приложениям и продуктам", - говориться в сообщении.
Также там отметили, что работают над устранением неполадок и извинились перед пользователями за неудобства.
"Мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее вернуть все в нормальное русло, и приносим извинения за любые неудобства", - отметили в Facebook.
Напомним, что в работе Facebook снова произошел сбой. Также возникли проблемы с Whatsapp в США и западной Европе.
Также сообщалось, что в работе Instagram произошел сбой. Проблемы возникли у пользователей мобильного приложения.