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Facebook отреагировал на сбой в работе приложений

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США, Пятница 08 октября 2021 23:02
Facebook отреагировал на сбой в работе приложений Фото: Facebook отреагировал на сбой в работе приложений (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Скороход

Компания Facebook отреагировала на сбой в работе приложений. Пользователям сообщают, что работы по устранению неполадок ведутся.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Facebook в Twitter.

Facebook сообщает, что компании известно о проблемах с доступом к приложениям и продуктам.

"Мы знаем, что у некоторых людей возникают проблемы с доступом к нашим приложениям и продуктам", - говориться в сообщении.

Также там отметили, что работают над устранением неполадок и извинились перед пользователями за неудобства.

"Мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее вернуть все в нормальное русло, и приносим извинения за любые неудобства", - отметили в Facebook.

Напомним, что в работе Facebook снова произошел сбой. Также возникли проблемы с Whatsapp в США и западной Европе.

Также сообщалось, что в работе Instagram произошел сбой. Проблемы возникли у пользователей мобильного приложения.

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