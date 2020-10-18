Facebook удалил сотни тысяч рекламных постов перед выборами в США

Социальная сеть Facebook и сервис для обмена фотографиями Instagram не приняли к размещению 2,2 млн рекламных сообщений, увидев в них попытки "помешать голосованию" на выборах президента США. Еще 120 тысяч постов были удалены по этой же причине.

Об этом сообщил вице-президент Facebook по связям с общественностью Николас Клегг, передает Le Journal du Dimanche.

Эксперты соцсети сотрудничают с 70 СМИ по вопросам верификации информации, добавил Клегг.

По его словам, благодаря использованию искусственного интеллекта, Facebook удалил уже "миллиарды постов и фейковых профилей" еще до того, как на них пожаловались пользователи.

Facebook хранит рекламные объявления, а также информацию об их финансировании и происхождении на протяжении 7 лет, чтобы "обеспечить прозрачность", подчеркнул Клегг.

Тем самым крупнейшая в мире соцсеть стремится избежать повторения ситуации перед президентскими выборами в Соединенных Штатах в 2016 году. Тогда через Facebook массово предпринимались попытки, в том числе из России, манипулировать мнением избирателей.

В сентябре компания Facebook удалила в своих социальных сетях три сети аккаунтов из России, связанных с фейками. Страницы нарушили политику "в отношении иностранного или правительственного вмешательства".

Ранее компания Facebook объявила о блокировке сети аккаунтов, связанных с российским "Агентством интернет-исследований", также именуемым "фабрикой троллей".