Facebook видалив сотні тисяч рекламних дописів перед виборами в США

Соціальна мережа Facebook і сервіс для обміну фотографіями Instagram не взяли до розміщення 2,2 млн рекламних повідомлень, побачивши в них спроби "перешкодити голосуванню" на виборах президента США. Ще 120 тисяч дописів були видалені з цієї ж причини.

Про це повідомив віце-президент Facebook зі зв'язків з громадськістю Ніколас Клегг, передає Le Journal du Dimanche.

Експерти соцмережі співпрацюють з 70 ЗМІ з питань верифікації інформації, додав Клегг.

За його словами, завдяки використанню штучного інтелекту, Facebook видалив вже "мільярди постів і фейкових профілів" ще до того, як на них поскаржилися користувачі.

Facebook зберігає рекламні оголошення, а також інформацію про їхнє фінансування та походження протягом 7 років, щоб "забезпечити прозорість", підкреслив Клегг.

Тим самим найбільша у світі соцмережа прагне уникнути повторення ситуації перед президентськими виборами у Сполучених Штатах в 2016 році. Тоді через Facebook масово робилися спроби, в тому числі з Росії, маніпулювати думкою виборців.

У вересні компанія Facebook видалила в своїх соціальних мережах три мережі акаунтів з Росії, пов'язаних з фейками. Сторінки порушили політику "стосовно іноземного або урядового втручання".

Раніше компанія Facebook оголосила про блокування мережі облікових записів, пов'язаних з російським "Агентством інтернет-досліджень", що також іменується "фабрикою тролів".