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Facebook удалил три сети аккаунтов из РФ, связанных с фейками

Пятница 25 сентября 2020 03:32
Facebook удалил три сети аккаунтов из РФ, связанных с фейками
Фото: Facebook (DPA)
Автор: Артур Родивилов

Компания Facebook удалила в своих социальных сетях три сети аккаунтов из России, связанных с фейками. Страницы нарушили политику "в отношении иностранного или правительственного вмешательства".

Об этом сообщается на сайте Facebook.

По данным компании, всего было удалено 214 аккаунтов, 35 страниц, 18 групп в социальной сети Facebook и 34 аккаунта в Instagram.

Материалы в данных аккаунтах публиковались на русском, украинском, английском и арабском языках, указано в сообщении.

Отмечается, что деятельность сетей была направлена в основном на Сирию и Украину, частично на Турцию, Японию, Армению, Грузию, Белоруссию, Молдавию, США и Великобританию.

Во вторник, 1 сентября, компания Facebook объявила о блокировке сети аккаунтов, связанных с российским "Агентством интернет-исследований", также именуемым "фабрикой троллей".

Напомним, в июле президент США Дональд Трамп подтвердил, что его страна совершила кибератаку на российское "Агентство интернет-исследований".

Также РБК-Украина писало, что ранее в Конгрессе США инициировали расширение санкций против "марионетки Путина" Евгения Пригожина, который финансировал вышеупомянутую российскую организацию.

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