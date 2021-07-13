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Facebook удалил пост посла Украины в Чехии с критикой статьи Путина

Автор: РБК-Украина

Социальная сеть Facebook удалила пост посла Украины в Чехии Евгения Перебийниса с критикой статьи президента России Владимира Путина. В частности, с заявлением о том, что Россия в течение нескольких веков уничтожала украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

"Удалили мой пост. Интересно, какое слово из него противоречит правилам и разжигает ненависть? Ведь я никого не назвал прямо. Но "они" понимают, что "они" это "они", - отметил посол.

Отметим, в удаленном посте Перебийнис возмущался словами Путина о том, что русские и украинцы это якобы "один народ".

"Судя по тому, как целенаправленно и хладнокровно они нас уничтожали на протяжении нескольких веков, то мы даже не родные. Родных нормальные люди не убивают", - заявил посол в удаленном посте.

Напомним, вчера была опубликована статья Путина с российскими нарративами об Украине, украинский президент Владимир Зеленский уже пообещал ответить ему.

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