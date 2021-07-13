RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Facebook видалив пост посла України в Чехії з критикою статті Путіна

Автор: РБК-Україна

Соціальна мережа Facebook видалила пост посла України в Чехії Євгена Перебийніса з критикою статті президента Росії Володимира Путіна. Зокрема, із заявою про те, що Росія протягом декількох століть знищувала українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

"Видалили мій пост. Цікаво, яке слово з нього суперечить правилам і розпалює ненависть? Адже я нікого не назвав прямо. Але "вони" розуміють, що "вони" це "вони", - зазначив посол.

Відзначимо, у видаленому пості Перебийніс обурювався словами Путіна про те, що росіяни і українці це нібито "один народ".

"Судячи з того, як цілеспрямовано і холоднокровно вони нас знищували впродовж кількох століть, то ми навіть не родичі. Родичів нормальні люди не вбивають", - заявив посол в віддаленому пості.

Нагадаємо, вчора була опублікована стаття Путіна з російськими наративами про Україну, український президент Володимир Зеленський вже пообіцяв відповісти йому.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ПутінFacebookпосол