Facebook видалив пост посла України в Чехії з критикою статті Путіна

"Видалили мій пост. Цікаво, яке слово з нього суперечить правилам і розпалює ненависть? Адже я нікого не назвав прямо. Але "вони" розуміють, що "вони" це "вони", - зазначив посол.

Відзначимо, у видаленому пості Перебийніс обурювався словами Путіна про те, що росіяни і українці це нібито "один народ".

"Судячи з того, як цілеспрямовано і холоднокровно вони нас знищували впродовж кількох століть, то ми навіть не родичі. Родичів нормальні люди не вбивають", - заявив посол в віддаленому пості.