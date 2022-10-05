Facebook тестує нові налаштування стрічки: що може змінитись

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання TechCrunch .

"Facebook планує додати кнопки "Показувати більше" і "Показувати менше" до публікацій людей та спільнот, з якими повʼязаний користувач, а також до рекомендованих публікацій", - йдеться у повідомленні.

Якщо натиснути "Показувати більше", то користувач тимчасово підвищить рейтинг поста та подібних до нього у своїй стрічці. У разі натискання "Показувати менше" рейтинг поста та подібних до нього у своїй стрічці мє знизитись. Такий вибір буде впливати на публікації протягом наступних 60 днів.

"Facebook тестує налаштування, які дозволять вибирати, скільки контенту користувач хоче бачити у стрічці від друзів і родини, груп та публічних сторінок та осіб", - додали наостанок.