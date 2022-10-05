Facebook тестує нові налаштування стрічки: що може змінитись

Соцмережа Facebook розпочала тестувати нові налаштування своєї стрічки. Нововведення мають дозволять вручну вибирати, які пости хочеться бачити частіше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання TechCrunch.
"Facebook планує додати кнопки "Показувати більше" і "Показувати менше" до публікацій людей та спільнот, з якими повʼязаний користувач, а також до рекомендованих публікацій", - йдеться у повідомленні.
Якщо натиснути "Показувати більше", то користувач тимчасово підвищить рейтинг поста та подібних до нього у своїй стрічці. У разі натискання "Показувати менше" рейтинг поста та подібних до нього у своїй стрічці мє знизитись. Такий вибір буде впливати на публікації протягом наступних 60 днів.
"Facebook тестує налаштування, які дозволять вибирати, скільки контенту користувач хоче бачити у стрічці від друзів і родини, груп та публічних сторінок та осіб", - додали наостанок.
Нагадаємо, що Instagram суттєво збільшив тривалість Stories.
Також, Instagram планує дозволити робити репости дописів інших користувачів.
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