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Тепер вистачить. Instagram суттєво збільшив тривалість Stories

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Понеділок 26 вересня 2022 13:07
Тепер вистачить. Instagram суттєво збільшив тривалість Stories Фото: Instagram суттєво збільшив тривалість Stories (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Фотоблог Instagram нарешті змінив максимальну тривалість Stories. Відео нарешті можна знімати до однієї хвилини.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на TechCrunch.

Раніше користувачі також могли записувати довгі ролики в Stories, однак Instagram розбивав відео на фрагменти.

Meta й раніше тестувала цю функцію з обмеженою кількістю користувачів ще наприкінці 2021 року, однак в компанії нарешті вирішили зробити її доступною для усіх.

"Ми завжди працюємо над тим, щоб покращити можливості Stories. Тепер ви можете створювати 60-секундні історії безперервно замість розбитих частин по 15 секунд", - заявили представники Meta.

Ще раніше голова соцмережі Адам Моссері розповідав, що у поточному році компанія зосередиться на саме на функції відео, оскільки наразі вона є одним із найпопулярніших контентів у світі, який приносить заробіток.

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