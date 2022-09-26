Тепер вистачить. Instagram суттєво збільшив тривалість Stories
Фотоблог Instagram нарешті змінив максимальну тривалість Stories. Відео нарешті можна знімати до однієї хвилини.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на TechCrunch.
Раніше користувачі також могли записувати довгі ролики в Stories, однак Instagram розбивав відео на фрагменти.
Meta й раніше тестувала цю функцію з обмеженою кількістю користувачів ще наприкінці 2021 року, однак в компанії нарешті вирішили зробити її доступною для усіх.
"Ми завжди працюємо над тим, щоб покращити можливості Stories. Тепер ви можете створювати 60-секундні історії безперервно замість розбитих частин по 15 секунд", - заявили представники Meta.
Ще раніше голова соцмережі Адам Моссері розповідав, що у поточному році компанія зосередиться на саме на функції відео, оскільки наразі вона є одним із найпопулярніших контентів у світі, який приносить заробіток.
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