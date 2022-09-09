Instagram планирует разрешить делать репосты сообщений других пользователей
Instagram позволит делать репосты статей и видео, а вскоре запустят тестирование для "небольшого количества пользователей".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TechCrunch.
"Это будет похоже на перепосты Stories: люди смогут распространять понравившиеся материалы, а создатели оригинального контента - получать признание за свою работу", - рассказал спикер Meta.
Для репостов на странице пользователя будет отдельная вкладка. Она будет расположена рядом с помеченными фото и видео. Скорее всего к репостам можно будет добавлять собственные короткие сообщения.
Репосты в Stories доступны с 2018 года, но пока единственный способ сделать репост из ленты Instagram - сторонние программы, отмечает TechCrunch.
Напомним, что в Instagram для украинских пользователей теперь доступна функция Music. Также заработала на полную мощность для аккаунтов Украины и функция Reels со всеми инструментами.
Также Facebook и Instagram заблокировали страницы патронатной службы "Азова".
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