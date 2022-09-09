Instagram планирует разрешить делать репосты сообщений других пользователей

Instagram позволит делать репосты статей и видео, а вскоре запустят тестирование для "небольшого количества пользователей".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TechCrunch .

"Это будет похоже на перепосты Stories: люди смогут распространять понравившиеся материалы, а создатели оригинального контента - получать признание за свою работу", - рассказал спикер Meta.

Для репостов на странице пользователя будет отдельная вкладка. Она будет расположена рядом с помеченными фото и видео. Скорее всего к репостам можно будет добавлять собственные короткие сообщения.

Репосты в Stories доступны с 2018 года, но пока единственный способ сделать репост из ленты Instagram - сторонние программы, отмечает TechCrunch.