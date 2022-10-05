RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Facebook тестирует новые настройки ленты: что может измениться

Фото: Facebook тестирует новые настройки ленты (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Соцсеть Facebook начала тестировать новые настройки своей ленты. Нововведения позволят вручную выбирать, какие посты хочется видеть чаще.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание TechCrunch.

"Facebook планирует добавить кнопки "Показывать больше" и "Показывать меньше" в публикации людей и сообществ, с которыми связан пользователь, а также в рекомендованные публикации", - говорится в сообщении.

Если нажать "Показывать больше", пользователь временно повысит рейтинг поста и подобных ему в своей ленте. При нажатии "Показывать меньше" рейтинг поста и подобных ему в своей ленте должен снизиться. Такой выбор будет влиять на публикации в течение 60 дней.

"Facebook тестирует настройки, позволяющие выбирать, сколько контента пользователь хочет видеть в ленте от друзей и семьи, групп и публичных страниц и лиц", - добавили напоследок.

Напомним, что Instagram существенно увеличил продолжительность Stories.

Также, Instagram планирует разрешить делать репосты сообщений других пользователей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Facebook