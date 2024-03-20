У Facebook та Instagram стався збій

У роботі Facebook, Instagram та Messenger стався збій у середу, 20 березня. Користувачі знову скаржаться на проблеми зі входом в соцмережі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Downdetector.
Згідно з даними Downdetector наразі близько 72% користувачів не можуть зайти на свої сторінки у соцмережах.
У коментарях вони пишуть, що побачивши збій, вони злякалися, що їх сторінки у Facebook та Instagram зламали.
downdetector.com
Причини збою та період відновлення роботи соціальних мереж поки невідомі.
Нагадаємо, масштабний збій у роботі Facebook та Instagram стався 5 березня. Також не працював Messenger. Користувачі скаржилися на проблеми зі входом в соцмережі.
За даними сервісу Downdetector, у користувачів виникли проблеми зі входом в акаунти та оновленням сторінок. У 60% користувачів проблеми з веб-версіями.
Масштабний збій зачепив й інші популярні сервіси, зокрема, Twitter, YouTube, Gmail, WhatsApp, TikTok.
Як тоді повідомили в компанії Meta збій роботи соціальних мереж стався через технічну проблему.
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