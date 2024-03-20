У Facebook та Instagram стався збій

Згідно з даними Downdetector наразі близько 72% користувачів не можуть зайти на свої сторінки у соцмережах.

У коментарях вони пишуть, що побачивши збій, вони злякалися, що їх сторінки у Facebook та Instagram зламали.

downdetector.com

Причини збою та період відновлення роботи соціальних мереж поки невідомі.

Попередній збій у Facebook та Instagram

Нагадаємо, масштабний збій у роботі Facebook та Instagram стався 5 березня. Також не працював Messenger. Користувачі скаржилися на проблеми зі входом в соцмережі.

За даними сервісу Downdetector, у користувачів виникли проблеми зі входом в акаунти та оновленням сторінок. У 60% користувачів проблеми з веб-версіями.

Масштабний збій зачепив й інші популярні сервіси, зокрема, Twitter, YouTube, Gmail, WhatsApp, TikTok.

Як тоді повідомили в компанії Meta збій роботи соціальних мереж стався через технічну проблему.