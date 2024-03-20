У Facebook и Instagram произошел сбой

Согласно данным Downdetector, сейчас около 72% пользователей не могут зайти на свои страницы в соцсетях.

В комментариях они пишут, что, увидев сбой, они испугались, что их страницы в Facebook и Instagram сломали.

downdetector.com

Причины сбоя и период возобновления работы социальных сетей пока не известны.

Предварительный сбой в Facebook и Instagram

Напомним, масштабный сбой в работе Facebook и Instagram произошел 5 марта. Также не работал Messenger. Пользователи жаловались на проблемы со входом в соцсети.

По данным сервиса Downdetector, у пользователей возникли проблемы со входом в аккаунты и обновлением страниц. У 60% пользователей проблемы с веб-версиями.

Масштабный сбой задел и другие популярные сервисы, в частности, Twitter, YouTube, Gmail, WhatsApp, TikTok.

Как тогда сообщили в компании Meta сбой работы социальных сетей произошел из - за технической проблемы .