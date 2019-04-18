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Facebook случайно получил списки контактов 1,5 млн пользователей

Новости » Телеком & IT    18.04.2019 - 12:05
Facebook случайно получил списки контактов 1,5 млн пользователей
Фото из открытых источников

Это обнаружилось, когда компания проверила процедуру верификации аккаунтов

Социальная сеть Facebook признала, что случайно получила списки контактов до 1,5 млн пользователей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

Это обнаружилось, когда компания проверила процедуру верификации аккаунтов.

Как сообщают в компании эти контакты никому не передавали, и их сразу удалили.

"Мы исправили основную проблему и уведомляем людей, чьи контакты были импортированы", - говорится в сообщении.

Информация загружалась при регистрации в социальной сети. В компании добавили, что пользователи могут просматривать и управлять контактами в настройках.

Данные загружались в Facebook с мая 2016 года, однако в марте 2019 года компания перестала предлагать верификацию через электронную почту при регистрации в Facebook.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Facebook начала тестировать горизонтальный способ прокрутки ленты новостей. В компании объяснили, что потребуется больше времени на тестирование новой опции, прежде чем новинка появится в публичном доступе.

Кроме того, группа акционеров компании Facebook потребовала снять Марка Цукерберга с поста главы правления. Акционеры не довольны тем, что стоимость компании упала на фоне скандалов об утечках данных. Инвесторы потребовали рассмотреть вопрос о лишении Цукербрега привилегий и отстранении с поста генерального директора.

 

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