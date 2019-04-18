Facebook случайно получил списки контактов 1,5 млн пользователей

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Это обнаружилось, когда компания проверила процедуру верификации аккаунтов

Социальная сеть Facebook признала, что случайно получила списки контактов до 1,5 млн пользователей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

Это обнаружилось, когда компания проверила процедуру верификации аккаунтов.

Как сообщают в компании эти контакты никому не передавали, и их сразу удалили.

"Мы исправили основную проблему и уведомляем людей, чьи контакты были импортированы", - говорится в сообщении.

Информация загружалась при регистрации в социальной сети. В компании добавили, что пользователи могут просматривать и управлять контактами в настройках.

Данные загружались в Facebook с мая 2016 года, однако в марте 2019 года компания перестала предлагать верификацию через электронную почту при регистрации в Facebook.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Facebook начала тестировать горизонтальный способ прокрутки ленты новостей. В компании объяснили, что потребуется больше времени на тестирование новой опции, прежде чем новинка появится в публичном доступе.

Кроме того, группа акционеров компании Facebook потребовала снять Марка Цукерберга с поста главы правления. Акционеры не довольны тем, что стоимость компании упала на фоне скандалов об утечках данных. Инвесторы потребовали рассмотреть вопрос о лишении Цукербрега привилегий и отстранении с поста генерального директора.