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Facebook випадково отримав списки контактів 1,5 млн користувачів

Новини » Телеком & IT    18.04.2019 - 12:05
Facebook випадково отримав списки контактів 1,5 млн користувачів
Фото з відкритих джерел

Це виявилося, коли компанія перевірила процедуру верифікації акаунтів

Соціальна мережа Facebook визнала, що випадково отримала списки контактів до 1,5 млн користувачів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

Це виявилося, коли компанія перевірила процедуру верифікації акаунтів.

Як повідомляють у компанії ці контакти нікому не передавали, і їх одразу вилучили.

"Ми виправили основну проблему і повідомляємо людей, чиї контакти були імпортовані", - йдеться в повідомленні.

Інформація завантажувалася при реєстрації в соціальній мережі. У компанії додали, що користувачі можуть переглядати і управляти контактами в налаштуваннях.

Дані завантажувалися в Facebook з травня 2016 року, однак у березні 2019 року компанія перестала пропонувати верифікацію через електронну пошту при реєстрації в Facebook.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Facebook почала тестувати горизонтальний спосіб прокрутки стрічки новин. У компанії пояснили, що потрібно більше часу на тестування нової опції, перш ніж новинка з'явиться в публічному доступі.

Крім того, група акціонерів компанії Facebook зажадала зняти Марка Цукерберга з посади голови правління. Акціонери не задоволені тим, що вартість компанії впала на тлі скандалів про втрату даних. Інвестори вимагали розглянути питання про позбавлення Цукербрега привілеїв та усунення з поста генерального директора.

 

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