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У Facebook розповіли деталі запуску розділу новин

Новини » В світі    21.08.2019 - 16:52
У Facebook розповіли деталі запуску розділу новин
Фото: Facebook (facebook.com)

Редагувати новини для Facebook будуть досвідчені журналісти

Компанія Facebook планує найняти команду редакторів для роботи над своїм новим розділом новин, який буде називатися News Tab. Про це пише видання The New York Times.

Як наголошується в публікації, Facebook довгий час покладався на алгоритми для відбору новин для своїх користувачів, однак тепер соцмережа хоче покладатися на щось інше для рішення тієї ж задачі: на людей.

Згідно з планами компанії, журналісти будуть курирувати News Tab, новий розділ всередині мобільного додатка компанії, який буде подавати найновіші та найактуальніші новини для читачів. У Facebook заявили, що планують найняти досвідчених журналістів з різних видань і розмістять оголошення про вакансії на своїй дошці оголошень.

Розділ News Tab планується розмістити поза новинною стрічки користувачів Facebook. "Наша мета, щоб News Tab надавала персоналізовані і актуальні для користувачів новини", - сказала Кемпбелл Браун, глава відділу партнерства в сфері новин Facebook.

Нагадаємо, Facebook піддається тиску за поширення дезінформації та дезінформації серед мільйонів своїх користувачів. У 2016 році співробітники російських спецслужб маніпулювали Facebook і поширювали фальшиві новини, щоб вплинути на результати президентських виборів у США.

Зазначимо, що в серпні 2019 року стало відомо, що компанія Facebook розшифровувала голосові повідомлення користувачів сервісів, що належать корпорації.

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