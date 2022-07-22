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Facebook расширил возможности новостной ленты: что добавили

Фото: Facebook расширил возможности новостной ленты (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Социальная сеть расширила возможности ленты новостей. Теперь можно отдельно просмотреть посты друзей, групп и страниц.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу основателя соцсети Марка Цукерберга.

По словам Цукерберга, новая функция поможет пользователям легче контролировать контент, который они видят в социальной сети.

В новой вкладке можно будет просмотреть последние публикации от выбранных друзей, страниц и групп. Также пользователи смогут просмотреть публикации от всех трех категорий одновременно.

Рекламные объявления и дальше будут показываться в новых вкладках.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что компания Meta, которая более 12 лет создает интерактивные артинсталяции, планирует подать в суд против одноименной корпорации Марка Цукерберга из-за нарушения своей торговой марки.

Тем временем Twitter и YouTube начали игнорировать запросы по блокированию российской пропаганды и публикаций в социальных сетях.

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