Facebook расширил возможности новостной ленты: что добавили

Социальная сеть расширила возможности ленты новостей. Теперь можно отдельно просмотреть посты друзей, групп и страниц.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу основателя соцсети Марка Цукерберга.
По словам Цукерберга, новая функция поможет пользователям легче контролировать контент, который они видят в социальной сети.
В новой вкладке можно будет просмотреть последние публикации от выбранных друзей, страниц и групп. Также пользователи смогут просмотреть публикации от всех трех категорий одновременно.
Рекламные объявления и дальше будут показываться в новых вкладках.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что компания Meta, которая более 12 лет создает интерактивные артинсталяции, планирует подать в суд против одноименной корпорации Марка Цукерберга из-за нарушения своей торговой марки.
Тем временем Twitter и YouTube начали игнорировать запросы по блокированию российской пропаганды и публикаций в социальных сетях.
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