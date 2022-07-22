Facebook расширил возможности новостной ленты: что добавили

Социальная сеть расширила возможности ленты новостей. Теперь можно отдельно просмотреть посты друзей, групп и страниц.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу основателя соцсети Марка Цукерберга.

По словам Цукерберга, новая функция поможет пользователям легче контролировать контент, который они видят в социальной сети. В новой вкладке можно будет просмотреть последние публикации от выбранных друзей, страниц и групп. Также пользователи смогут просмотреть публикации от всех трех категорий одновременно. Рекламные объявления и дальше будут показываться в новых вкладках.