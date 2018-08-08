В работе Telegram произошел сбой

В частности, о проблемах в работе с Telegram сообщают пользователи из Украины

Пользователи Telegram 7 августа в очередной раз пожаловались на сбой в работе мессенджера. Об этом сообщается на сайте Downdetector.

В 22:00 7 августа технические проблемы наблюдались во многих странах Европы, Северной Америки и Африки. В частности, сбой затронул пользователей Украины, Италии, Беларуси, Испании, Британии и Норвегии.

Отмечено, что 44% проблем были связаны с невозможностью открыть Telegram, 19% пользователей столкнулись с трудностями при попытке авторизоваться, а 36% - с невозможностью отправить или получить сообщения.

По состоянию на 02:03 8 августа на онлайн-карте, где отображаются сообщения о проблемах с сервисом, красным обозначены отдельные регионы стран Европы. В частности, о проблемах в работе с Telegram сообщают пользователи из Украины.

Скриншот (downdetector.com)

Скриншот (downdetector.com)

Напомним, о сбое в работе Telegram пользователи также сообщали 1 и 22 июля.

Кроме этого, 3 августа в работе Facebook произошел сбой. По данным Downdetector, в основном проблемы затронули европейские страны и США.

Сообщается, что около 19:00 количество обращений составило 344. Так, больше всего жалоб поступило из Великобритании, Венгрии и США. Сбой в работе социальной сети произошел также у пользователей из Украины.