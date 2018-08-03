В работе Facebook произошел сбой

В основном проблемы затронули европейские страны и США

В работе социальной сети Facebook сегодня, 3 августа, произошел сбой. Об этом сообщает сервис Downdetector.

По данным Downdetector, в основном проблемы затронули европейские страны и США.

Сообщается, что около 19:00 число обращений составило 344. Так, больше всего жалоб поступило из Великобритании, Венгрии и США. Сбой в работе социальной сети произошел также у пользователей из Украины.

Указано, что 47% проблем связаны с невозможностью открыть Facebook, 35% пользователей столкнулись со сложностями при попытке авторизоваться, а еще 17% - с проблемами с приложением.

Скриншот (http://downdetector.com)

Напомним, 12 июля в работе социальной сети Facebook также произошел сбой. Тогда больше всего жалоб поступило из Великобритании и Нидерландов. Проблемы затронули Австрию, Италию, Испанию, США, Канаду, Мексику, Чили, Аргентину и некоторые другие страны.