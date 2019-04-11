Facebook привлечет искусственный интеллект для модерации профилей умерших

Фото: Facebook (из открытых источников)

В Facebook задействуют искусственный интеллект

Компания Facebook намерена привлечь искусственный интеллект к модерации профилей умерших пользователей. Об этом сообщает РБК-Укрина со ссылкой на BBC.

Сообщается, что искусственный интеллект будет предотвращать появление бестактных уведомлений друзьям умершего.

"Для модерации профилей людей, о смерти которых еще не сообщили в Facebook, сеть планирует использовать искусственный интеллект. Он должен будет предотвращать появление бестактных уведомлений друзьям умершего и появление профиля покойного в неожиданных местах", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Facebook считают, что это поможет решить вопрос с неуместными автоматическими сообщениями, которые предлагают поздравить с днем рождения или пригласить на мероприятие тех, кто уже умер.

С 2009 года в Facebook появилась функция "мемориализации" профилей, которую могут активировать близкие умерших людей, обратившись к администрации соцсети.

Как только страница становится мемориальной, она перестает появляться среди уведомлений, которые ежедневно приходят пользователям. Рядом с именем ушедшего появляется статус "В память о".

Напомним, ранее сообщалось, что компания Facebook хочет проложить подводный кабель вокруг Африки. Задачей даного проекта является увеличение пропускной способности соединения и привлечение новых клиентов. Точный маршрут оптоволоконного кабеля пока не определен. Источники WSJ подчеркивают, что проект еще находится на стадии обсуждения.

РБК-Украина писало, что компания Facebook подала в суд на двух киевских хакеров, которые с помощью вредоносных расширений браузера отфильтровывали данные профиля пользователей соцсети и их списки друзей.