ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Facebook привлечет искусственный интеллект для модерации профилей умерших

Новости » Телеком & IT    11.04.2019 - 06:01
Facebook привлечет искусственный интеллект для модерации профилей умерших
Фото: Facebook (из открытых источников)

В Facebook задействуют искусственный интеллект

Компания Facebook намерена привлечь искусственный интеллект к модерации профилей умерших пользователей. Об этом сообщает РБК-Укрина со ссылкой на BBC.

Сообщается, что искусственный интеллект будет предотвращать появление бестактных уведомлений друзьям умершего.

"Для модерации профилей людей, о смерти которых еще не сообщили в Facebook, сеть планирует использовать искусственный интеллект. Он должен будет предотвращать появление бестактных уведомлений друзьям умершего и появление профиля покойного в неожиданных местах", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Facebook считают, что это поможет решить вопрос с неуместными автоматическими сообщениями, которые предлагают поздравить с днем рождения или пригласить на мероприятие тех, кто уже умер.

С 2009 года в Facebook появилась функция "мемориализации" профилей, которую могут активировать близкие умерших людей, обратившись к администрации соцсети.

Как только страница становится мемориальной, она перестает появляться среди уведомлений, которые ежедневно приходят пользователям. Рядом с именем ушедшего появляется статус "В память о".

Напомним, ранее сообщалось, что компания Facebook хочет проложить подводный кабель вокруг Африки. Задачей даного проекта является увеличение пропускной способности соединения и привлечение новых клиентов. Точный маршрут оптоволоконного кабеля пока не определен. Источники WSJ подчеркивают, что проект еще находится на стадии обсуждения.

РБК-Украина писало, что компания Facebook подала в суд на двух киевских хакеров, которые с помощью вредоносных расширений браузера отфильтровывали данные профиля пользователей соцсети и их списки друзей.

Facebook удалил 2,6 тыс. аккаунтов из РФ, Ирана, Македонии и Косово Facebook будет блокировать рекламу, содержащую дискриминацию
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины Facebookискусственный интеллект
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь