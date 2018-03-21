Цукерберга вызвали дать показания в британском парламенте из-за скандала с потерей данных

Создателя компании Facebook Inc. Марка Цукерберга вызвали дать показания британскому парламенту из-за ситуации с аналитической компанией Cambridge Analytica, которая сохраняла и анализировала данные примерно о 50 миллионах пользователей, зарегистрированных в Facebook. Об этом пишет DW.

Цукербергу полагается дать ответ на запрос до 26 марта.

Председатель парламентского комитета по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту Дамиан Коллинз сообщил, что "настало время выслушать позицию руководства компании в связи с катастрофическим провалом" Facebook.

"Комитет неоднократно спрашивал Facebook, каким образом компании получают и хранят данные пользователей ее сайта, и, в частности, о том, не собиралась ли эта информация без их разрешения. Сотрудники вашей (компании, - ред.) постоянно преуменьшали этот риск и вводили комитет в заблуждение", - подчеркнул в запросе Дамиан Коллинз.

Напомним, как сообщалось ранее, в США начали расследование в отношении Facebook и Cambridge Analytica из-за незаконного использования данных пользователей соцсети во время выборов 2016 года. Британская компания с помощью приложения получила информацию о более чем 50 млн пользователей, на основе этих данных был разработан алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Сейчас Cambridge Analytica подозревают в массовом вмешательстве в выборы по всему миру.

