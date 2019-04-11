Facebook залучить штучний інтелект для модерації профілів померлих

Фото: Facebook (з відкритих джерел)

У Facebook задіють штучний інтелект

Компанія Facebook має намір залучити штучний інтелект до модерації профілів померлих користувачів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Повідомляється, що штучний інтелект буде запобігати появі нетактовних повідомлень друзям померлого.

"Для модерації профілів людей, про смерть яких ще не повідомили в Facebook, мережа планує використовувати штучний інтелект. Він повинен буде запобігати появі нетактовних повідомлень друзям померлого і появі профілю покійного в несподіваних місцях", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в Facebook вважають, що це допоможе вирішити питання з недоречними автоматичними повідомленнями, які пропонують привітати з днем народження або запросити на захід тих, хто вже помер.

З 2009 року в Facebook з'явилася функція "мемориалізації" профілів, яку можуть активувати близькі померлих людей, звернувшись до адміністрації соцмережі.

Як тільки сторінка стає меморіальною, вона перестає з'являтися серед повідомлень, які щодня приходять користувачам. Поруч з ім'ям померлого з'являється статус "В пам'ять про".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що компанія Facebook хоче прокласти підводний кабель навколо Африки. Завданням даного проекту є збільшення пропускної здатності з'єднання і залучення нових клієнтів. Точний маршрут оптоволоконного кабелю поки не визначений. Джерела WSJ підкреслюють, що проект ще перебуває на стадії обговорення.

РБК-Україна писало, що компанія Facebook подала в суд на двох київських хакерів, які з допомогою шкідливих розширень браузера відфільтровували дані профілю користувачів соцмережі і їх списки друзів.