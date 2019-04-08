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Компания Facebook хочет проложить кабель вокруг Африки, - WSJ

Новости » Телеком & IT    08.04.2019 - 07:29
Компания Facebook хочет проложить кабель вокруг Африки, - WSJ
Фото: Facebook (из открытых источников)

Проект носит название "Симба"

Компания Facebook хочет проложить подводный кабель вокруг Африки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal (WSJ).

Как сообщается, проект носит название "Симба". Facebook намерена облегчить себе доступ к пользователям на Африканском континенте.

Отмечено, что задачей даного проекта является увеличение пропускной способности соединения и привлечение новых клиентов. Точный маршрут оптоволоконного кабеля пока не определен. Источники WSJ подчеркивают, что проект еще находится на стадии обсуждения.

Кроме того, для Facebook это не первая попытка подключиться к реализации подобных проектов. Однако раньше компания разделяла инвестиции с телекоммуникационными компаниями, которые не имели достаточных средств для самостоятельной прокладки оптоволоконных трасс.

Напомним, ранее сообщалось, что компания Facebook подала в суд на двух киевских хакеров, которые с помощью вредоносных расширений браузера отфильтровывали данные профиля пользователей соцсети и их списки друзей.

Как отмечается, Андрей Горбачов и Глеб Случевский использовали онлайн-викторины для установки вредоносных расширений браузера.

Мужчины использовали псевдонимы, такие как "Елена Стельма", "Аманда Питт" и "Игорь Коломиец". Их схема работала с 2018 года по октябрь 2018 года.

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