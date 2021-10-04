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Facebook переживает самый серьезный сбой с 2008 года

Автор: Дмитрий Кузнецов

Сегодняшний сбой в работе Facebook стал самым серьезным с 2008 года. Тогда соцсеть отключилась из-за ошибки примерно на сутки, но тогда у сервиса было всего 80 млн пользователей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CNBC.

В результате глобального сбоя Facebook, Instagram и WhatsApp не работают более четырех часов. Все три платформы стали недоступны около 19:00 по киевскому времени. В настоящее время число пользователей соцсети насчитывает около 3 млрд человек.

Масштаб проблем сервисов и их причина пока неизвестны, "это уже стало самым продолжительным отключением для технологического гиганта с 2008 года, когда Facebook был недоступен для 80 миллионов пользователей около суток".

В 2019 году аналогичная проблема продолжалась лишь около часа. Тогда Facebook обвинила в этом изменение конфигурации сервера.

Напомним, со списком соцсетей и ресурсов, которые перестали работать, можно ознакомиться на РБК-Украина.

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