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Facebook переживає найсерйозніший збій з 2008 року

Автор: Дмитрий Кузнецов

Сьогоднішній збій в роботі Facebook став найсерйознішим з 2008 року. Тоді соцмережа відключилася через помилку приблизно на добу, але тоді у сервісу було всього 80 млн користувачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CNBC.

В результаті глобального збою Facebook, Instagram і WhatsApp не працюють понад чотири години. Всі три платформи стали недоступні близько 19:00 за київським часом. В цей час число користувачів соцмережі налічує близько 3 млрд осіб.

Масштаб проблем сервісів і їх причина поки невідомі, "це вже стало найтривалішим відключенням для технологічного гіганта з 2008 року, коли Facebook був недоступний для 80 мільйонів користувачів близько доби".

У 2019 році аналогічна проблема тривала лише близько години. Тоді Facebook звинуватила в цьому зміну конфігурації сервера.

Нагадаємо, зі списком соцмереж і ресурсів, які перестали працювати, можна ознайомитися на РБК-Україна.

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