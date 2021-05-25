Facebook начал помечать контролируемые государством аккаунты российских СМИ

Социальная сеть Facebook начала помечать посты российских СМИ, контролируемых правительством РФ. Предупредительные метки появились в публикациях таких изданий, как "РИА Новости", Russia Today (RT), Ruptly и Sputnik.
Предупреждение о том, что будут маркироваться станицы СМИ, контролируемом государством, Facebook разместила несколько месяцев назад.
На постах изданий "РИА Новости", Russia Today (RT), Ruptly и Sputnik появилась метка: "Это издание контролируется государством Россия".
В руководстве Facebook пояснили, что подконтрольными государству СМИ считают те издания, которые находятся под частичным или полным редакционным контролем властей. "Чтобы выявлять такие СМИ, компания Facebook проводит исследования и применяет специально разработанную систему оценивания", - отмечается в сообщение соцсети.
Выявление таких изданий происходит с помощью определений и правил соцсети, а также на основании проверки владельцев, управляющих, источников финансирования и процессов, которые помогают обеспечивать независимость редакционной политики.
"В разделе прозрачность страницы организации, которую мы определили как контролируемую государством, появится соответствующая метка. Мы будем на постоянной основе присваивать такие метки организациям по всему миру", - подчеркнули в руководстве соцсети.
Напомним, ранее в Facebook сообщили, что будут просить своих пользователей читать новости перед репостом. Тестирование такой функции уже началось.
Отметим, в апреле сообщалось, что хакеры слили в сеть данные более 500 млн пользователей Facebook.
Позже стало известно, что социальная сеть отказалась уведомлять пострадавших от слива данных о том, что их данные оказались в свободном доступе. В компании уточнили, что уязвимость была выявлена и устранена.