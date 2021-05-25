Facebook начал помечать контролируемые государством аккаунты российских СМИ

На постах изданий "РИА Новости", Russia Today (RT), Ruptly и Sputnik появилась метка: "Это издание контролируется государством Россия".

В руководстве Facebook пояснили, что подконтрольными государству СМИ считают те издания, которые находятся под частичным или полным редакционным контролем властей. "Чтобы выявлять такие СМИ, компания Facebook проводит исследования и применяет специально разработанную систему оценивания", - отмечается в сообщение соцсети.

Выявление таких изданий происходит с помощью определений и правил соцсети, а также на основании проверки владельцев, управляющих, источников финансирования и процессов, которые помогают обеспечивать независимость редакционной политики.

"В разделе прозрачность страницы организации, которую мы определили как контролируемую государством, появится соответствующая метка. Мы будем на постоянной основе присваивать такие метки организациям по всему миру", - подчеркнули в руководстве соцсети.