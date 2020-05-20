Facebook и Instagram запускают сервис онлайн-магазинов для бизнеса

Компания Facebook запускает сервис онлайн-магазинов для бизнеса в самой сети Facebook, а также в Instagram. Он будет носить название Facebook Shops.

Об этом говорится в официальном блоге Facebook.

Как отмечается, с помощью Facebook Shops компания может настроить единую онлайн-витрину со своими товарами, которая будет доступна как в Facebook, так и в Instagram. Сервис будет бесплатным

Чтобы создать такой магазин, бизнесу нужно будет выбрать товары из своего ассортимента (добавляя их вручную или подгрузив XML-файл), затем настроить внешний вид онлайн-магазина.

"Это означает, что вне зависимости от размера или бюджета, любая компания сможет перенести свой бизнес в онлайн", - говорится в блоге компании.

Фото: как будет выглядеть сервис Facebook Shops (about.fb.com)

В Facebook отмечают, что одной из целей такого запуска является помощь бизнесу, особенно малому, в период карантина.

Сообщается, что пользователи смогут увидеть такие магазины на бизнес-страницах компаний, либо в сториз, либо в рекламе. В самом магазине они смогут просматривать товары, сохранять выбранные и затем размещать заказ. Общаться с бизнесом по поводу покупок пользователи смогут в Facebook-мессенджере, WhatsApp или Instagram Direct.

В Украине эта функция пока что недоступна.

Напомним, ранее Facebook и Instagram ввели функции для поддержки малого бизнеса. В компании это назвали способом "быстрее находить необходимые продукты и услуги".

Как писало РБК-Украина, основатель Facebook Марк Цукерберг сообщил, что приложениями компании пользуется 3 миллиарда интернет-пользователей, что составляет 2/3 от общего числа во всем мире.