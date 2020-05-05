Приложениями Facebook пользуется 3 млрд пользователей, - отчет

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Это две трети интернет-пользователей во всем мире

Основатель Facebook Марк Цукерберг сообщил, что приложениями компании пользуется 3 миллиарда интернет-пользователей, что составляет 2/3 от общего числа во всем мире. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на VB.

По его словам, аудитория всех приложений Facebook, включая саму соцсеть, Instagram, WhatsApp и Messenger, к концу апреля 2020 года превысила 3 млрд человека в месяц.

"Впервые за месяц более 3 миллиардов человек активно используют Facebook, Instagram, WhatsApp или Messenger каждый месяц", - сказал Цукерберг.

В отчете также говорится, что использование основного приложения Facebook возросло на 10%, с 2,38 миллиарда в 1 квартале 2019 года до 2,6 миллиарда. Число ежедневных активных пользователей также возросло на 11% - до 1,73 млрд человек.

Напомним, ранее Facebook запустил сервис видеозвонков Messenger Rooms из-за возросшей популярности таких приложений во время пандемии коронавируса. Сервис запущен уже, но будет появляться у пользователей по всему миру в течение нескольких недель. Сначала он появится только в Messenger и Facebook, а затем в Instagram, WhatsApp и Portal.

Также РБК-Украина писало, что Facebook запустил новую функцию для мобильного приложения под названием "режим тишины", который позволит отключить все уведомления социальной сети.