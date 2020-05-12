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Facebook и Instagram ввели функции для поддержки малого бизнеса

Новости » Hi-tech     12.05.2020 - 16:58
Facebook и Instagram ввели функции для поддержки малого бизнеса
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Данные функции появились на время пандемии коронавируса

В социальных сетях Facebook и Instagram появились функции для поддержки малого бизнеса во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание TechCrunch.

Как отмечается, Facebook представил новый раздел Businesses Nearby, в котором отображаются публикации компаний, нуждающихся в поддержке. Пользователь может настроить радиус (от 2 до 800 километров) расположения фирм, отправить сообщение или оформить доставку.

В компании это назвали способом "быстрее находить необходимые продукты и услуги". Компании при этом получают поддержку и генерируют трафик.

Отметим, что в Украине функция пока не работает.

В Instagram поддержать малый бизнес можно с помощью stories. В меню появился специальный стикер Support Small Business, к которому привязана ссылка на профиль компании, а также видны последние фотографии. Нажав на наклейку, пользователь может перейти на страницу компании и оформить заказ. В Украине этот сервис уже запущен.

Напомним, ранее основатель Facebook Марк Цукерберг сообщил, что приложениями компании пользуется 3 миллиарда интернет-пользователей, что составляет 2/3 от общего числа во всем мире.

Как писало РБК-Украина, ранее Facebook запустил сервис видеозвонков Messenger Rooms из-за возросшей популярности таких приложений во время пандемии коронавируса.

Теги Новости Украины FacebookInstagramКоронавирус
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