ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Facebook и Instagram запускают сервис онлайн-магазинов для бизнеса

Новости » Hi-tech     20.05.2020 - 15:58
Facebook и Instagram запускают сервис онлайн-магазинов для бизнеса
Фото: приложения Facebook и Instagram на смартфоне (из открытых источников)

Компания сможет настроить единую онлайн-витрину со своими товарами

Компания Facebook запускает сервис онлайн-магазинов для бизнеса в самой сети Facebook, а также в Instagram. Он будет носить название Facebook Shops.

Об этом говорится в официальном блоге Facebook.

Как отмечается, с помощью Facebook Shops компания может настроить единую онлайн-витрину со своими товарами, которая будет доступна как в Facebook, так и в Instagram. Сервис будет бесплатным

Чтобы создать такой магазин, бизнесу нужно будет выбрать товары из своего ассортимента (добавляя их вручную или подгрузив XML-файл), затем настроить внешний вид онлайн-магазина.

"Это означает, что вне зависимости от размера или бюджета, любая компания сможет перенести свой бизнес в онлайн", - говорится в блоге компании.

Facebook и Instagram запускают сервис онлайн-магазинов для бизнеса

Фото: как будет выглядеть сервис Facebook Shops (about.fb.com)

В Facebook отмечают, что одной из целей такого запуска является помощь бизнесу, особенно малому, в период карантина.

Сообщается, что пользователи смогут увидеть такие магазины на бизнес-страницах компаний, либо в сториз, либо в рекламе. В самом магазине они смогут просматривать товары, сохранять выбранные и затем размещать заказ. Общаться с бизнесом по поводу покупок пользователи смогут в Facebook-мессенджере, WhatsApp или Instagram Direct.

В Украине эта функция пока что недоступна.

Напомним, ранее Facebook и Instagram ввели функции для поддержки малого бизнеса. В компании это назвали способом "быстрее находить необходимые продукты и услуги".

Как писало РБК-Украина, основатель Facebook Марк Цукерберг сообщил, что приложениями компании пользуется 3 миллиарда интернет-пользователей, что составляет 2/3 от общего числа во всем мире.

Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины FacebookбизнесInstagram
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь