Facebook і Instagram запускає сервіс онлайн-магазинів для бізнесу

Фото: додатки Facebook і Instagram на смартфоні (з відкритих джерел)

Компанія зможе налаштувати єдину онлайн-вітрину зі своїми товарами

Компанія Facebook запускає сервіс онлайн-магазинів для бізнесу в самій мережі Facebook, а також в Instagram. Він буде матиме Facebook Shops.

Про це йдеться в офіційному блозі Facebook.

Як зазначається, за допомогою Facebook Shops компанія може налаштувати єдину онлайн-вітрину зі своїми товарами, яка буде доступна як у Facebook, так і в Instagram. Сервіс буде безкоштовним

Щоб створити такий магазин, бізнесу потрібно буде вибрати товари зі свого асортименту (додаючи їх вручну або загрузити XML-файл), а потім налаштувати зовнішній вигляд онлайн-магазину.

"Це означає, що незалежно від розміру або бюджету, будь-яка компанія зможе перенести свій бізнес в онлайн", - говориться в блозі компанії.

Фото: як буде виглядати сервіс Facebook Shops (about.fb.com)

У Facebook зазначають, що однією з цілей такого запуску є допомога бізнесу, особливо малому, у період карантину.

Повідомляється, що користувачі зможуть побачити такі магазини на бізнес-сторінках компаній, або в сторіз, або в рекламі. У самому магазині вони зможуть переглядати товари, зберігати вибрані та потім розміщувати замовлення. Спілкуватися з бізнесом з приводу покупок користувачі зможуть в Facebook-месенджері, WhatsApp або Instagram Direct.

В Україні ця функція поки що недоступна.

Нагадаємо, раніше Facebook і Instagram ввели функції для підтримки малого бізнесу. У компанії це назвали способом "швидше знаходити необхідні продукти та послуги".

Як повідомляло РБК-Україна, засновник Facebook Марк Цукерберг повідомив, що додатками компанії користується 3 мільярди інтернет-користувачів, що становить 2/3 від загального числа в усьому світі.

Автор: Максим Зайченко