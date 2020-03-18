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Facebook і Google почали обговорювати з США методи боротьби з коронавірусом

Новини » Коронавірус     18.03.2020 - 14:56
Facebook і Google почали обговорювати з США методи боротьби з коронавірусом
Фото: логотип Facebook (з відкритих джерел)

Особисті дані користувачів можна буде використовувати при вивченні картини поширення інфекції

Влада США почали обговорювати з Facebook, Google і іншими технологічними компаніями про можливість передавати дані про місцезнаходження користувачів, дані в розташування яких фіксують їх смартфони для боротьби з коронавірусом. Про це повідомляє The Washington Post.

Як повідомляють, ці дані можна використовувати при вивченні картини поширення інфекції, а так само визначити місця великого скупчення людей і відслідковувати, чи дотримуються вони достатню дистанцію один від одного, щоб уникнути зараження.

У Facebook відмовилися говорити про можливу співпрацю з урядом США через коронавірус, але вони нагадали, що раніше створені карти, відстежують щільність населення вже більше року та дозволяють чиновникам реагувати на спалахи інфекції.

В Google вивчають, як анонімні дані про геолокації можуть допомогти в боротьбі з коронавірусом, в тому числі чи будуть тут корисні дані по щільності трафіку в картах.

Нагадаємо, закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на попередження виникнення і поширення коронавірусної хвороби (Covid-19)" з вівторка, 17 березня, набув чинності.

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