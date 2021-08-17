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Facebook будет удалять связанный с талибами контент

Автор: Анастасия Рокитна

Социальная сеть Facebook считает "Талибан" террористической организацией. Соцсеть запрещает группу и весь контент в его поддержку на своих платформах.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ВВС.

Facebook удаляет аккаунты, которые ведутся талибами или от их имени, и запрещает их прославление, поддержку и представление.

"Талибан" попал под санкции как террористическая организация согласно законодательству США, поэтому мы запретили им пользоваться нашими услугами в соответствии с нашей политикой в отношении опасных организаций", - говорится в сообщении.

Эта политика применяется ко всем ее платформ, включая соцсеть Facebook, Instagram и WhatsApp. Есть специальная команда афганских экспертов для мониторинга и удаления контента, связанного с "Талибаном".

Напомним, Афганистан перешел под управление "Талибана", после чего многие страны эвакуировали свои посольства. Только три страны оставили представительства в Кабуле.

Отметим, президент Америки Джо Байден заявил, что США не должны вмешиваться во внутренние конфликты других стран.

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FacebookТалибанАфганистан