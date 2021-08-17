Facebook видалятиме пов’язаний з талібами контент

Соціальна мережа Facebook вважає "Талібан" терористичною організацією. Соцмережа забороняє групу та весь контент на його підтримку на своїх платформах.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на ВВС .

Facebook видаляє акаунти, які ведуться талібами або від їхнього імені, і забороняє їх прославляння, підтримку та представлення.

"Талібан" потрапив під санкції як терористична організація згідно із законодавством США, тому ми заборонили їм користуватися нашими послугами відповідно до нашої політики щодо небезпечних організацій", - йдеться у повідомленні.

Ця політика застосовується до всіх її платформ, включаючи соцмережу Facebook, Instagram та WhatsApp. Є спеціальна команда афганських експертів для моніторингу та видалення контенту, пов’язаного з "Талібаном".