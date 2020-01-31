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Facebook будет удалять фейки и теории заговора о коронавирусе

Новости » В мире     31.01.2020 - 12:58
Facebook будет удалять фейки и теории заговора о коронавирусе
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Это также коснется социальной сети Instagram, которая принадлежит Facebook

Американская компания Facebook будет удалять фейковую информацию о китайском коронавирусе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Так, в компании планируют ограничить дезинформацию касательно коронавируса. Это также коснется социальной сети Instagram, которая принадлежит Facebook.

"Наша глобальная сеть сторонних проверщиков продолжает свою работу, просматривая контент и разоблачая ложные утверждения, распространяющиеся в отношении коронавируса. Когда они оценивают информацию как ложную, мы ограничиваем ее распространение в Facebook и Instagram и показываем людям точную информацию от этих партнеров. Мы также отправляем уведомления людям, которые уже поделились или пытаются поделиться этим контентом, чтобы предупредить их, что он проверен", - говорится в сообщении.

Также будет удаляться контент с теориями заговора и ложными утверждениями.

"Мы также начнем удалять контент с ложными утверждениями или теориями заговора, которые были отмечены ведущими мировыми организациями здравоохранения и местными органами здравоохранения, которые могут причинить вред людям, которые им верят", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что китайский коронавирус распространился уже в 21 стране, в результате чего 9820 человек заболели и 213 погибли.

Также РБК-Украина писало, что на экстренном заседании 30 января Всемирная организация здравоохранения признала вспышку китайского коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.

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