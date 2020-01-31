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Facebook видалятиме фейки та теорії змови про коронавірус

Новини » В світі     31.01.2020 - 12:58
Facebook видалятиме фейки та теорії змови про коронавірус
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Це також торкнеться соціальної мережі Instagram, яка належить Facebook

Американська компанія Facebook видалятиме фейкову інформацію про китайський коронавірус. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Так, в компанії планують обмежити дезінформацію щодо коронавірусу. Це також торкнеться соціальної мережі Instagram, яка належить Facebook.

"Наша глобальна мережа сторонніх перевіряльників продовжує свою роботу, переглядаючи контент і викриваючи помилкові твердження, що поширюються щодо коронавірусу. Коли вони оцінюють інформацію як помилкову, ми обмежуємо її поширення в Facebook і Instagram і показуємо людям точну інформацію від цих партнерів. Ми також відправляємо повідомлення людям, які вже поділилися або намагаються поділитися цим контентом, щоб попередити їх, що він перевірений", - йдеться в повідомленні.

Також буде видалятися контент з теоріями змови та помилковими твердженнями.

"Ми також почнемо видаляти контент з неправдивими твердженнями або теоріями змови, які були відзначені ведучими світовими організаціями охорони здоров'я та місцевими органами охорони здоров'я, які можуть завдати шкоди людям, які їм вірять", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що китайський коронавірус поширився вже у 21 країні, в результаті чого 9820 осіб захворіли та 213 загинули.

Також РБК-Україна писало, що на екстреному засіданні 30 січня Всесвітня організація охорони здоров'я визнала спалах китайського коронавірусу надзвичайною ситуацією міжнародного значення.

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