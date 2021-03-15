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Facebook будет помечать посты о COVID-вакцинах для борьбы с дезинформацией

Автор: Андрей Козловский

Компания Facebook в своих соцсетях начнет помечать посты о вакцинах против коронавируса специальными метками. Таким образом, компания планирует бороться с фейковой информацией.

Об этом сообщает Reuters.

"Мы продолжаем наращивать наши усилия по борьбе с дезинформацией о вакцинах от COVID-19 за счет добавления меток на посты в Facebook и Instagram, в которых обсуждаются вакцины", - говорится в сообщении.

Как сообщается, метки содержат "достоверную информацию о безопасности вакцин от COVID-19 от Всемирной организации здравоохранения". Например, метки информируют о том, что перед одобрением вакцины проверяют на безопасность и эффективность.

Также в компании добавили, что метки будут использоваться во всех странах, они содержат информацию на английском, испанском, индонезийском, португальском, арабском и французском языках. В скорее будут добавлены и другие языки.

Компания также заявила о том, что запускает информационный центр по вопросам коронавируса в Instagram для всех стран, где будет содержаться информация о вирусе от местных органов здравоохранения и ВОЗ.

Напомним, ранее Facebook расширил список ложных утверждений о коронавирусе, которые будут удалять из соцсети. Решение было принято после консультаций с ведущими медицинскими организациями, включая ВОЗ.

Также РБК-Украина писало, что Facebook начал блокировать сообщения о пользе и необходимости вакцинации от коронавируса в своей социальной сети.

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