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Facebook расширяет список фейков о COVID-19: будет удалять посты

Новина українською → США, Вторник 09 февраля 2021 06:00
Facebook расширяет список фейков о COVID-19: будет удалять посты Фото: Facebook (pexels)
Автор: Даша Харченко

Компания Facebook расширяет список ложных утверждений о коронавирусе, которые будут удалять из соцсети. Решение было принято после консультаций с ведущими медицинскими организациями, включая Всемирную организацию здравоохранения.

Об этом сообщается на странице социальной сети.

Также соцсеть будет продвигать публикации с достоверной информацией про вакцинацию от COVID-19.

Утверждения, которые будут удалять в Facebook и Instagram:

  • коронавирус был создан человеком,
  • вакцины неэффективны для предотвращения заболевания, от которого они предназначены,
  • болезнь безопаснее, чем вакцина,
  • вакцины токсичны, опасны или вызывают аутизм.

Кроме того, Facebook направит 120 млн долларов на помощь органам здравоохранения, неправительственным организациям и ведомствам ООН в распространении информации о вакцинации.

Напомним, вакцинация от COVID в Украине стартует уже через неделю. Теперь же стало известно, как пройдет первый из пяти этапов.

Также в Раду направили законопроект, который усиливает уголовную ответственность за подделку вакцин. В Украине планируют ужесточить наказание. Напомним, в Украине планируют провакцинировать от коронавируса не менее 60% граждан.

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