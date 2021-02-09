Facebook расширяет список фейков о COVID-19: будет удалять посты

Компания Facebook расширяет список ложных утверждений о коронавирусе, которые будут удалять из соцсети. Решение было принято после консультаций с ведущими медицинскими организациями, включая Всемирную организацию здравоохранения.

Об этом сообщается на странице социальной сети.

Кроме того, Facebook направит 120 млн долларов на помощь органам здравоохранения, неправительственным организациям и ведомствам ООН в распространении информации о вакцинации.

Утверждения, которые будут удалять в Facebook и Instagram:

Также соцсеть будет продвигать публикации с достоверной информацией про вакцинацию от COVID-19.

Напомним, вакцинация от COVID в Украине стартует уже через неделю. Теперь же стало известно, как пройдет первый из пяти этапов.

Также в Раду направили законопроект, который усиливает уголовную ответственность за подделку вакцин. В Украине планируют ужесточить наказание. Напомним, в Украине планируют провакцинировать от коронавируса не менее 60% граждан.