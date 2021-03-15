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Facebook буде позначати пости про COVID-вакцини для боротьби з дезінформацією

Автор: Андрій Козловський

Компанія Facebook у своїх соцмережах почне позначати пости про вакцини проти коронавірусу спеціальними мітками. Таким чином, компанія планує боротися з фейкової інформацією.

Про це повідомляє Reuters.

"Ми продовжуємо нарощувати наші зусилля по боротьбі з дезінформацією про вакцини від COVID-19 за рахунок додавання міток на пости в Facebook і Instagram, в яких обговорюються вакцини", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, мітки містять "достовірну інформацію про безпеку вакцин від COVID-19 від Всесвітньої організації охорони здоров'я". Наприклад, мітки інформують про те, що перед схваленням вакцини перевіряють на безпеку та ефективність.

Також у компанії додали, що мітки будуть використовуватися у всіх країнах, вони містять інформацію англійською, іспанською, індонезійською, португальською, арабською та французькою мовами. Найближчим часом будуть додані і інші мови.

Компанія також заявила про те, що запускає інформаційний центр з питань коронавірусу в Instagram для всіх країн, де буде міститися інформація про вірус від місцевих органів охорони здоров'я і ВООЗ.

Нагадаємо, раніше Facebook розширив список помилкових тверджень про коронавірус, які будуть видаляти з соцмережі. Рішення було прийнято після консультацій з провідними медичними організаціями, включаючи ВООЗ.

Також РБК-Україна писало, що Facebook почав блокувати повідомлення про користь і необхідність вакцинації від коронавірусу у своїй соціальній мережі.

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