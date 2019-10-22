Facebook відстежуватиме фейкові новини перед виборами в США

Ілюстративне фото (cybercrime.gov.ua)

Під президентські вибори 2020 року в США Facebook вводить інструменти відстежування

Facebook позначатиме фейкові новини перед президентськими виборами 2020 року в Сполучених Штатах Америки (США). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Verge.

Зазначається, що Facebook представив новий набір інструментів для боротьби з маніпуляціями на виборах та поширенням фейків.

"Під президентські вибори 2020 року в США Facebook вводить інструменти відстежування, які дозволять користувачам бачити скільки кандидати в президенти США витрачають на Facebook, включаючи такі деталі як державні і регіональні витрати", - йдеться у повідомленні.

Крім того, соцмережа буде банити рекламу, яка закликає ігнорувати вибори.

Facebook відкриє більше інформації про власників сторінок через вкладку "Організації, які керують цією сторінкою". Там можна буде знайти юридичну назву організації, місто, номер телефону або веб-сайт.

Починаючи з листопада, видання, що знаходяться під редакторським контролем уряду, будуть позначені як "контрольовані державою ЗМІ". Це торкнеться таких ресурсів, як Russia Today.

Також тепер складніше буде розповсюджувати фейки - соцмережа почне додавати ярлики на помилкові і частково помилкові фотографій і відео, посилаючись при цьому на спростування з перевірених джерел.

Нагадаємо, американська компанія Facebook призупинила роботу десятків тисяч додатків від майже 400 розробників в рамках розслідування витоку даних. Facebook призупинив додатки декількох сотень розробників.

Як повідомляло РБК-Україна, в середині серпня стався скандал із Facebook, в якому визнали прослуховування голосових повідомлень користувачів. При цьому в компанії заявили, що прослуховування повідомлень вже припинилося, а згоду на нього давали самі користувачі.