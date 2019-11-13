Facebook анонсировалf систему электронных платежей

Социальная сеть Facebook анонсировала систему электронных платежей под названием Facebook Pay. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook newsroom.

Система позволит пользователям совершать оплату через Messenger, Instagram и WhatsApp. Цель нововведения компании - сделать торговлю более удобной, доступной и безопасной.

"Мы верим, что можем помочь бизнесу расти и расширять возможности людей во всем мире покупать и продавать вещи в Интернете", - говорится в сообщении.

Разработка Facebook Pay на данный момент продолжается, а компания уверяет, что будет искать способы сделать его еще более ценным для пользователей.

Напомним, в американской компании Facebook допустили утечку данных пользователей социальной сети. Около сотни разработчиков приложений для соцсети, несмотря на запрет компании, получили доступ к данным пользователей. В компании заявили, что новые правила относительно данных пользователей не были полностью реализованы, поэтому разработчики смогли их обойти.

Ранее компания Facebook обвинила компанию-разработчика NSO Group в слежке за официальными лицами по меньшей мере 20 стран с помощью приложения WhatsApp. Также NSO Group обвиняют в распространении вредоносного программного обеспечения.

Кроме того, компания Facebook согласилась выплатить штраф из-за скандала с консалтинговой компанией Cambridge Analytica, которая незаконно собирала данные британских пользователей соцсети. Компания Facebook согласилась выплатить 644 тыс. долларов штрафа.