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Через приложение WhatsApp следили за официальными лицами 20 стран

Новости » Происшествия     31.10.2019 - 20:29
Через приложение WhatsApp следили за официальными лицами 20 стран
Иллюстративное фото (pixabay.com 3.jpg)

Facebook 29 октября в штате Калифорния подала судебный иск к NSO Group, обвинив ее в использовании WhatsApp для слежки

Через приложение WhatsApp применяли программное обеспечение (ПО), разработанное NSO Group для слежки за официальными лицами не менее 20 стран. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что компания Facebook 29 октября в штате Калифорния подала судебный иск к NSO Group, обвинив ее в использовании WhatsApp для слежки.

Также в иске утверждается, что NSO Group в период с апреля по май текущего года использовала серверы WhatsApp в США и других странах для рассылки вредоносного ПО на 1400 мобильных телефонов и других устройств.

Известно, что данное ПО предназначено для получения доступа к сообщениям пользователей, информации о звонках и месторасположении. Как следует из искового заявления, сотрудники NSO Group сами применяли указанное ПО, а также предоставляли его заказчикам.

По информации Reuters, среди владельцев устройств, на которые были совершены кибератаки, жители США, ОАЭ, Бахрейна, Мексики, Пакистана и Индии.

Напомним, эксперты корпорации Microsoft обнаружили следы деятельности предполагаемых российских хакеров, жертвами которых стали не менее 16 спортивных и антидопинговых организаций на трех континентах.

Как сообщало РБК-Украина, США ожидают вмешательства в выборы со стороны РФ, Китая и Ирана.

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