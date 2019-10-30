Facebook согласился выплатить штраф из-за скандала с Cambridge Analytica

Иллюстративное фото (flickr.com bookcatalog)

Компания выплатит 644 тыс. долларов штрафа

Американская компания Facebook согласилась выплатить штраф из-за скандала с консалтинговой компанией Cambridge Analytica, которая незаконно собирала данные британских пользователей соцсети. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщили в британском Офисе комиссара информации (ICO), компания Facebook согласилась выплатить 644 тыс. долларов штрафа за нарушение закона о защите данных из-за действий Cambridge Analytica. При этом компания Facebook не признала своей ответственности.

Со своей стороны, в Facebook заявили, что компания довольна тем, что было достигнуто урегулирование в скандале, а также пожелали сделать больше, чтобы завершить расследование претензий к деятельности Cambridge Analytica в 2015 году.

Напомним, в прошлом году британские власти оштрафовали компанию Facebook на 644 млн долларов за поведение во время скандала с компанией Cambridge Analytica и утечкой данных пользователей. Расследование ICO показало, что в период с 2007 по 2014 годы Facebook предоставлял личные данные разработчикам приложений без согласия пользователей.

Также РБК-Украина писало, что перед президентскими выборами в США, которые состоятся в 2020 году, соцсеть Facebook будет помечать все фейковые новости. Также соцсеть будет блокировать рекламу, которая призывает игнорировать выборы.